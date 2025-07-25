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حوادث

معلقة في جنش المروحة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة مسن ببولاق الدكرور

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تحقق أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة مسن عثر عليها معلقة بـ”جنش" مروحة السقف داخل شقته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار.

كما يستمع لأقوال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة والتأكد من أن كانت الوفاة طبيعية أو أن هناك شبه جنائية.

 

وانتقلت قوات المباحث لمحل الواقعة فور تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد خلاله بورود بلاغًا من غرفة عليات النجدة بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف.


وبالفحص، تبين إنهاء مسن يبلغ من العمر 75 عامًا، حياته شنقا بعد أن قام بربط حبل بجنش سقف بغرفته لمروره بأزمة نفسية سيئة واكتئاب.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

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اجهزة البحث الجنائي قسم شرطة بولاق الدكرور المباحث

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