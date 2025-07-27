المعمل الجنائي يعاين حريق نشب في عقار مكون من 7 طوابق بالدقي

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب فى عقار مكون من 7 طوابق بشارع الزهراء بمنطقة الدقي، دون وقوع إصابات.

اندلاع النيران داخل عقار سكني بشارع الزهراء بمنطقة الدقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع النيران داخل عقار سكني بشارع الزهراء بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه، وتمركزت سيارتا إسعاف بمحيط الحريق للتعامل مع أي طارئ.

وفرضت القوات، كردونا أمنيا بمحيط المخزن، لمنع امتداد النيران وتم إخماد النيران، وتبين أنها شبت فى الطابق الخامس وتقوم قوات الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجددها مرة أخرى.

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