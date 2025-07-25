أبوه خدعني وطفش ووالدي ساعدني، اعترافات فتاة ألقت برضيعها أمام باب مسجد بالصف

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالقبض على عامل وابنته البالغة من العمر 17 بتهمة إلقاء رضيع حديث الولادة أمام باب مسجد بمنطقة الصف.

واعترفت المتهمة أن الرضيع الذي اعتزمت التخلص منه كان نتيجة علاقة غير شرعية جمعت بينهما وبين شاب وعندما علم بحملها سافر إلى إحدى دول الخليج.

وأوضحت الفتاة أنها أخبرت والدها الذي ساعتها حتى أنجبت الطفل وقاما معًا بمحاولة التخلص من الفضيحة بإلقائه أمام باب المسجد.

وأكد المتهم الأول اعترفات ابنته وتحرر المحضر اللازم.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة الواقعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، مفاده تلقي المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث قسم شرطة الصف بلاغا بعثور الأهالي على طفل رضيع أمام مسجد بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الطفل حديث الولادة وتم نقله إلى المستشفى.



وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة عمرها 17 سنة ووالدها وألقي القبض عليهما.

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