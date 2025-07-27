أخبار مصر اليوم: انقطاع الكهرباء والمياه يثير غضب أهالي الجيزة.. موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن مكتب التنسيق منذ قليل، موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، والحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تصل الموجة الحارة ذروتها ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب

رصدت عدسة فيتو تزاحم عدد كبير من مواطني محافظة الجيزة حول سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير المياه النظيفة للمواطنين، وذلك في ظل انقطاع المياه عن أغلب مدن المحافظة بسبب العطل الفني في محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب.

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظامين (الحديث - القديم) الدور الأول 2025.

نفى عدد من سكان محافظة الجيزة ما أعلنته الجهات المختصة بمحافظة الجيزة عن عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بعطل فني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب، والذي أسفر عن انقطاع التيار والمياه بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض أجزاء من العمرانية، الهرم، فيصل

أكدت محافظة الجيزة، أنه نظرا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية بنصف الطاقة الإنتاجية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

رصدت عدسة "فيتو" استمرار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في أعمال إصلاح العطل الفني الذي ضرب خط ساقية مكي بمحافظة الجيزة، حيث تم اكتشاف عطلين إضافيين وجارٍ حاليًا العمل على تحديد موقعهما وبدء إصلاحهما بشكل عاجل.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود والإجراءات التي يتم تنفيذها لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث على الطرق السريعة.

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اللجنة المشكلة لصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب بحى النزهة بتقديم كافة التييسرات للمواطنين وسرعة صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين، حيث تعد المنطقة إحدى مناطق إعادة التخطيط بالقاهرة.

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