أخبار مصر اليوم: انقطاع الكهرباء والمياه يثير غضب أهالي الجيزة.. موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى.. السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
خطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات
تنسيق الجامعات 2025، أعلن مكتب التنسيق منذ قليل، موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، والحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث
تصل لـ 46 درجة بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تصل الموجة الحارة ذروتها ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء
السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للمرحلة الأولى 91.56 علمي حديث و85.37 نظام قديم
تنسيق الجامعات 2025، أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب
تزاحم المواطنين حول سيارات مياه الشرب بالجيزة للحصول على احتياجاتهم (فيديو وصور)
رصدت عدسة فيتو تزاحم عدد كبير من مواطني محافظة الجيزة حول سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير المياه النظيفة للمواطنين، وذلك في ظل انقطاع المياه عن أغلب مدن المحافظة بسبب العطل الفني في محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب.
التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى
أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظامين (الحديث - القديم) الدور الأول 2025.
سكان الجيزة ينتقدون بيان المحافظة ويؤكدون استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من 20 ساعة
نفى عدد من سكان محافظة الجيزة ما أعلنته الجهات المختصة بمحافظة الجيزة عن عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بعطل فني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب، والذي أسفر عن انقطاع التيار والمياه بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض أجزاء من العمرانية، الهرم، فيصل
بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن عدم تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بكامل طاقتها
أكدت محافظة الجيزة، أنه نظرا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية بنصف الطاقة الإنتاجية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.
الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)
رصدت عدسة "فيتو" استمرار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في أعمال إصلاح العطل الفني الذي ضرب خط ساقية مكي بمحافظة الجيزة، حيث تم اكتشاف عطلين إضافيين وجارٍ حاليًا العمل على تحديد موقعهما وبدء إصلاحهما بشكل عاجل.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود والإجراءات التي يتم تنفيذها لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث على الطرق السريعة.
محافظ القاهرة يوجه بسرعة صرف تعويضات أسر العرايشية بالنزهة
شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اللجنة المشكلة لصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب بحى النزهة بتقديم كافة التييسرات للمواطنين وسرعة صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين، حيث تعد المنطقة إحدى مناطق إعادة التخطيط بالقاهرة.
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