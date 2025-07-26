السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد مصانع الأسمرات (صور)

مصانع الأسمرات، فيتو
مصانع الأسمرات، فيتو
ads

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع التى يتم تنفيذها فى المدينة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتقديم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، لمتابعة الموقف التنفيذي لها.

 

محافظ القاهرة يلتقي اتحاد الصناعات المصري لبحث تشجيع الاستثمار

محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ويشدد على منع الانتظار الخاطئ (صور)

 

مصانع صديقة للبيئة 

 

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المصانع سيتم تشغيلها فى صناعات صديقة للبيئة، كثيفة العمالة، كالملابس ومصنعات الجلود ويتم إدارتها تحت إشراف نقابة التطبيقين، مشيرًا إلى أنه سيتم منح العاملين بها تدريبًا مكثفًا قبل بدء العمل لإنتاج عالى الجودة.

 

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.


وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة تشجيع الاستثمار مدينة الأسمرات

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية