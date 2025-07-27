توقعات تنسيق الكليات علمي علوم بالنسبة المئوية.. وأسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى 2025.. وخطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية لكليات القمة.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية:

وفقا لما تم الإعلان عنه من نتائج في الثانوية العامة، فإنه من المتوقع أن تقترب نسبة القبول بالجامعات هذا العام، من نسب القبول بالعام الماضي 2024، وربما تقل أو تزيد بنسبة 1%، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات العام الماضي 2024 كالتالي:

طب بشري 93.17%

طب الأسنان 92.68%

العلاج الطبيعي 92.19%

الصيدلة 91.7%

الهندسة 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة) 83.41%

الإعلام 83.17%

السياسة والاقتصاد 85.12%

الألسن 84.41%

التمريض 84.41%

الآثار 78%

التجارة 68.7%

الآداب 60.85%.

موعد الإعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، موعد الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وقال غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن وزارة التربية والتعليم لم ترسل نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات حتى الآن، لكي نبدأ أعمال تنسيق الجامعات 2025، لافتا إلى التربية والتعليم تعهدت بأن يتم إرسال النتيجة وكافة الاحصائيات الخاصة بها اليوم الأحد.

أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، الخميس الماضي، حيث أنه من المتبع أن تبدأ المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

إلا أن الدكتور جودة غانم المشرف على التنسيق، صرح لـ فيتو، أن وزارة التعليم العالي لم تتسلم نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، وأن هذا هو السبب الأساسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وتحتاج وزارة التعليم العالي، نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا هاما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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