رغم تأكيدات الوزير بعودتها خلال 60 دقيقة، استمرار انقطاع الكهرباء عن مدن الجيزة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قطع الكهرباء عن عدد من مدن محافظة الجيزة بسبب عطل فني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب، مما تسبب انقطاع التيار بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض مناطق العمرانية.

انقطاع للتيار الكهربائي عن مدن محافظة الجيزة

وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تفقد عمليات إصلاح العطل الذي وقع بالكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة، والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن عمليات الإصلاح تجري على قدم وساق لعودة التغذية الكهربائية بالمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

موعد عودة التيار الكهربائي لمدن محافظة الجيزة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عمليات الصيانة ستستغرق ما يقرب من 60 دقيقة وسيتم عودة التيار الكهربائي بانتظام للمناطق المتأثرة من الانقطاع، مشيرا إلى أن العطل الكهربائي وقع بأحد الدوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار.

توجيهات وزير الكهرباء لعودة خدمات التغذية الكهربائية

ورغم وعود وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعودة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة خلال 60 دقيقة من موعد زيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي قام بها صباح اليوم، إلا أن الوزارة لم تبدأ حتى الآن في ضخ التغذية إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وذلك تزامنا مع دخول ذروه الموجة الحارة التي تضرب عدد من المحافظات، مما أدى إلى ارتفاع معاناة المواطنين في الإحساس بدرجة الحرارة.

وكان الدكتور محمود عصمت حرص على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وإزالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل، وكذلك ضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

متابعة المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات

وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل، وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان أمن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.

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