الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن عدم تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بكامل طاقتها

توزيع المياه، فيتو
توزيع المياه، فيتو

أكدت محافظة الجيزة، أنه نظرا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية بنصف الطاقة الإنتاجية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

وفي بيان لها أكدت المحافظة، أن لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسطولًا من سيارات المياه النقية الصالحة للشرب، ويتم حاليًا توزيعها على المناطق المتضررة.

وطالبت المحافظة في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، بالاتصال على الخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.

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