محافظ القاهرة يوجه بسرعة صرف تعويضات أسر العرايشية بالنزهة

شدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على اللجنة المشكلة لصرف تعويضات منطقة العرايشية بالهايكستب بحى النزهة بتقديم كافة التييسرات للمواطنين وسرعة صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين، حيث تعد المنطقة إحدى مناطق إعادة التخطيط بالقاهرة.

صرف تعويضات منطقة العرايشية

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم صرف التعويضات طبقًا لما قرره المقيم العقارى لتعويض القاطنين فى المكان تعويضًا عادلًا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين القاطنين بالمكان للاستماع إلى طلباتهم من خلال اللجنة المشكلة بحى النزهة وبحث سبل الاستجابة لها.

وكان قد أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي وسط القاهرة بدأت حملة لنظافة الأسطح بالحى من شارع المعز بالتعاون مع القاطنين بالمكان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملة التى سيتم تعميمها على بقية أحياء القاهرة، تهدف إلى تحسين المظهر العام للأحياء من خلال إزالة المخلفات من الأسطح والمناطق المحيطة، كما تساهم في الحفاظ على الصحة العامة من خلال إزالة مصادر التلوث المحتملة.

وأضاف محافظ القاهرة أن تلك الحملات تهدف إلى توعية السكان بأهمية النظافة وضرورة الحفاظ على نظافة أسطح المنازل والأحياء.

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