خطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات

تنسيق الجامعات 2025، أعلن مكتب التنسيق منذ قليل، موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، والحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث.

وجاء موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد 2025، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، وحتى يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

تسجيل الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند الاختيار.

قواعد وأسلوب ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

يتيح لك موقع التنسيق الإلكتروني اختيار أسلوب تسجيل الرغبات، إما حسب قطاعات التخصص المتاحة لشعبتك، أو حسب الجامعات المختلفة.

يتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، وفقًا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

عند اختيارك لقطاع التخصص، تظهر لك قائمة بالكليات المسموح بها، مرتبة في مجموعات جغرافية حسب موقع مدرستك.

تقسم الكليات المتاحة إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويجب عليك اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولًا، قبل الانتقال للمجموعة التالية.

يمكنك الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر، بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك.

احرص على مراجعة أسماء الأقسام والشعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها، وسيزودك النظام بإيصال يحمل رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التقديم.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة إلكترونية من رغباتك على جهازك الشخصي، للرجوع إليها عند الحاجة.

في حالة تعديلك للرغبات أكثر من مرة (وهو أمر متاح)، يرجى العلم أن النظام سيعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلي.

طريقة التعرف على نتيجة التنسيق 2025

يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته.

يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته عليه.

يتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها والتي تبدأ عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للتنسيق وإعلان نتائجها رسميا.

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