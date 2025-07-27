الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

تزاحم المواطنين حول سيارات مياه الشرب بالجيزة للحصول على احتياجاتهم (فيديو وصور)

تزاحم المواطنين حول
تزاحم المواطنين حول سيارات مياه الشرب بالجيزة
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 رصدت عدسة فيتو تزاحم عدد كبير من مواطني محافظة الجيزة حول سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير المياه النظيفة للمواطنين، وذلك في ظل انقطاع المياه عن أغلب مدن المحافظة بسبب العطل الفني في محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب.

انقطاع المياه عن قرى ومدن محافظة الجيزة

 وأكدت محافظة الجيزة، أنه نظرا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية بنصف الطاقة الإنتاجية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.

توفير سيارات للمياه لمواطني الجيزة

 وطالبت المحافظة في حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، بالاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي للمواطنين.

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