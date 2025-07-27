رئيس الوزراء يتابع إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود والإجراءات التي يتم تنفيذها لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث على الطرق السريعة.

وخلال متابعته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والنقل والصحة، لتنفيذ خطة شاملة تتضمن تكثيف الحملات المرورية على الطريق، ووضع لافتات إرشادية وتحذيرية واضحة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية أو معدلات حوادث مرتفعة.

كما وجه مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض القطاعات بالطريق، مع دراسة إمكانية تركيب نظم مراقبة ذكية وكاميرات لرصد المخالفات، إلى جانب زيادة نقاط الإسعاف المجهزة للتعامل السريع مع الحوادث وتقليل زمن الاستجابة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط المروري وتوفير وسائل نقل آمنة على مختلف الطرق والمحاور الحيوية.

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