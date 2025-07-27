سكان الجيزة ينتقدون بيان المحافظة ويؤكدون استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من 20 ساعة

نفى عدد من سكان محافظة الجيزة ما أعلنته الجهات المختصة بمحافظة الجيزة عن عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بعطل فني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب، والذي أسفر عن انقطاع التيار والمياه بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض أجزاء من العمرانية، الهرم، فيصل.

وأكد سكان المناطق المتأثرة أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعًا منذ مساء أمس السبت، رغم مرور أكثر من 20 ساعة على الانقطاع، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لهم في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

هذه الموجة أثرت بشكل خاص على الأطفال وكبار السن، الذين يعانون من ظروف صحية صعبة في ظل غياب الخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقع العطل الذي وقع في الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي في محافظة الجيزة.

الأهالي يطالبون بتوضيح موعد دقيق للعودة

ورغم تصريحات الوزير بأن عمليات الصيانة ستستغرق حوالي 60 دقيقة فقط، إلا أن التيار الكهربائي لم يعد للمناطق المتأثرة حتى الآن، ما زاد من استياء الأهالي الذين عبروا عن قلقهم بسبب التأخر المستمر في إتمام الإصلاحات.

وأضاف الوزير أن الفرق العاملة تمكنت من تحديد مكان العطل على دائرة 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي، وهي الآن تعمل على إصلاحه.

و شدد على ضرورة أن تواصل الفرق المتخصصة متابعة عمليات الإصلاح لضمان استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار.

استجابة سريعة وتوجيهات لمواصلة العمل

ووجه الوزير بضرورة استمرار متابعة الشبكة الكهربائية على جميع المستويات، مع التواجد الدائم لرؤساء الشركات المختصة والمسؤولين عن التشغيل والصيانة، لسرعة الاستجابة لأي شكاوى قد تطرأ، فضلًا عن ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل دائم لتقديم الدعم والتأكد من إزالة أي مشاكل قد تواجههم.

وأشار إلى أن الشبكة الموحدة للكهرباء اجتازت اختبارًا صعبًا خلال فترة الذروة، حيث سجلت ارتفاعًا في الأحمال الكهربائية لم تشهده من قبل، مما يعكس قدرة النظام على التعامل مع تحديات كبيرة، إلا أنه شدد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان استمرار التغذية بشكل مستقر وآمن.

ويطالب المواطنون في المناطق المتأثرة بتوضيح أكثر دقة حول موعد عودة التيار الكهربائي والمياه إلى حياتهم اليومية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

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