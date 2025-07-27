بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

أعلنت محافظة الجيزة اعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة من العطل الفني في محطة نقل كهرباء جزيرة الذهب مما تسبب انقطاع التيار بشكل كامل عن مناطق المنيب وجزيرة الذهب وبعض مناطق العمرانية، وذلك بعد مرور أكثر من 16 ساعة علي الانقطاع.

عودة تشغيل محطات مياه جزيرة الذهب

واوضحت محافظة الجيزة انه يجري حاليا اعادة محطة مياه جزيرة الدهب للعمل وبدء ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة وفقًا لطبيعة المواقع والمرتفعات.

انقطاع للتيار الكهربائي عن مدن محافظة الجيزة

وحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي تفقد عمليات إصلاح العطل الذي وقع بالكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة،.

موعد عودة التيار الكهربائي لمدن محافظة الجيزة

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعلن أن عمليات الصيانة ستستغرق ما يقرب منش 60 دقيقة وسيتم عودة التيار الكهربائي بانتظام للمناطق المتأثرة من الانقطاع، مشيرا إلي أن العطل الكهربائي وقع باحد الدوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار.

توجيهات وزير الكهرباء لعودة خدمات التغذية الكهربائية

وكان الدكتور محمود عصمت حرص على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الاصلاح وازالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الاعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

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