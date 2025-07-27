التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظامين (الحديث - القديم) الدور الأول 2025.

من جانبه قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي: لقد كانت هذه المرحلة مليئة بالتحديات والاختبارات، واليوم تبدأون أولى خطواتكم نحو مستقبل جامعي جديد، يحمل آمالا وطموحات كبيرة، وفي ضوء ما شهده هذا العام من تخرج طلاب بنظامين دراسيين مختلفين، فقد حرص مكتب التنسيق على مراعاة هذه الفروق عند تحديد الحدود الدنيا للتنسيق، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأعلن عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

النظام الحديث:

الشعبة

الحد الأدني

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة العلمية

الشعبة الهندسية

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ب - النظام القديم

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين ( الحديث والقديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.

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