الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظامين (الحديث - القديم) الدور الأول 2025.

من جانبه قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي: لقد كانت هذه المرحلة مليئة بالتحديات والاختبارات، واليوم تبدأون أولى خطواتكم نحو مستقبل جامعي جديد، يحمل آمالا وطموحات كبيرة، وفي ضوء ما شهده هذا العام من تخرج طلاب بنظامين دراسيين مختلفين، فقد حرص مكتب التنسيق على مراعاة هذه الفروق عند تحديد الحدود الدنيا للتنسيق، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأعلن عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

النظام الحديث:

الشعبة

الحد الأدني

 

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة العلمية

الشعبة الهندسية

 

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ب - النظام القديم

 

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

 

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين ( الحديث والقديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات المرحلة الاولي لتنسيق الجامعات المرحلة الاولي لطلاب الثانوية العامة تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد تنسيق المرحلة الاولي تنسيق الجامعات

مواد متعلقة

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة

الأعلى للجامعات يؤكد جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله

وزير التعليم العالي يفتتح جامعة كفر الشيخ الأهلية: برامج حديثة تواكب سوق العمل

وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة كفر الشيخ

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد وشروط الالتحاق وفقًا لتخصص كل شهادة

التفاصيل الكاملة لانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالي توضح الخطوات.. قائمة بالكليات المتاحة بها.. وهذه الأوراق المطلوبة عند التقديم

الأكثر قراءة

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

تنسيق الجامعات 2025، الحد الأدنى للمرحلة الأولى 91.56 علمي حديث و85.37 نظام قديم

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

سكان الجيزة ينتقدون بيان المحافظة ويؤكدون استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لأكثر من 20 ساعة

بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

المزيد
الجريدة الرسمية