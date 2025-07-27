الجيزة تغرق في الظلام.. انقطاع التيار عن بعض المناطق لأكثر من 12 ساعة.. وزير الكهرباء يتابع عمليات الإصلاح من موقع الحدث.. وتأكيدات بعودة الخدمة خلال ساعة

شهدت عدة مناطق بمحافظة الجيزة انقطاع التيار الكهربائي من مساء أمس السبت وتحديدا من الساعة 11 مساء، حيث شمل القطع مدن المنيب والعمرانية والهرم وفيصل وجزيرة الدهب والحوامدية، مما ترتب عليه تأثر وصول المياه بصورة طبيعية إلى تلك القطاعات.

متابعة وزير الكهرباء لحادث عطل الكابل الكهربائي

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عمليات إصلاح العطل الذي وقع بالكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة والذى تسبب في انقطاع التيار في بعض المناطق بمحافظة الجيزة تجري علي قدم وساق لعودة التغذية الكهربائية بالمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

موعد عودة التيار الكهربائي لمدن محافظة الجيزة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة ل «فيتو»، أن عمليات الصيانة ستستغرق ما يقرب من 60 دقيقة وسيتم عودة التيار الكهربائي بانتظام للمناطق المتأثرة من الانقطاع، مشيرا إلي أن العطل الكهربائي وقع باحد دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار.

توجيهات وزير الكهرباء لعودة خدمات التغذية الكهربائية

وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وإزالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان أمن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

متابعة المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، مشيرا إلى خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل مع العطل وخاصة فيما يتعلق بالوقت الذى استغرقته عمليات الإصلاح.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الي ان الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت فى اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدا على دور المواطنين فى الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان امن وسلامة الشبكة بترشيد الاستهلاك.

تأثير تشغيل محطات رفع مياه الشرب بحادث انقطاع الكهرباء

وأعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات جزيرة الدهب، وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، حيث تسبب الخلل الفني في انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي شهدت العطل الكهربائي.

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن أعمال الإصلاح من المقرر الانتهاء منها خلال ساعة، يعقبها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لانتظام ضخ المياه تدريجيًا.

وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ميدانيًا وعن كثب، سير أعمال الإصلاح للتأكد من سرعة إنهائها وضمان عودة الخدمات الحيوية للمواطنين في أسرع وقت.

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