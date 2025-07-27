الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

رصدت عدسة "فيتو" استمرار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في أعمال إصلاح العطل الفني الذي ضرب خط ساقية مكي بمحافظة الجيزة، حيث تم اكتشاف عطلين إضافيين وجارٍ حاليًا العمل على تحديد موقعهما وبدء إصلاحهما بشكل عاجل.

حقيقة عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة



وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المختصة عن إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا، نفى عدد من سكان الجيزة هذا الأمر، مؤكدين أن التيار لا يزال مقطوعًا منذ مساء أمس السبت، لأكثر من 20 ساعة متواصلة، ما تسبب في توقف إمدادات المياه وزيادة معاناة الأهالي خاصة في مناطق المنيب، جزيرة الذهب، العمرانية، الهرم، وفيصل.

وأشار الأهالي إلى أن الأزمة تتفاقم نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما يضاعف الأعباء على الأطفال وكبار السن، ويزيد من الحاجة إلى الإسراع بحل الأزمة.

وزير الكهرباء يتفقد موقع العطل ويوجه بتكثيف الأعمال

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقع العطل في الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، الذي تسبب في توقف التغذية الكهربائية لبعض مناطق محافظة الجيزة. وأكد الوزير أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن العطل الأساسي وقع في إحدى دوائر محطة بجهد 220 ك.ف، وتم تحديد خلل آخر بدائرة 66 ك.ف يتم إصلاحه حاليًا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ أيضًا على تتبع الأعطال الإضافية التي تم اكتشافها خلال أعمال الصيانة.

الوعود الرسمية والواقع الميداني

رغم إعلان الوزارة أن الصيانة تستغرق نحو 60 دقيقة فقط، إلا أن التيار لم يعد بعد لما يقرب من 24 ساعة، ما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين الذين طالبوا بـ"توضيح دقيق" لموعد عودة الكهرباء والمياه، خاصة في ظل استمرار الانقطاع دون إنذار مسبق أو تعويض.

توجيهات عاجلة من الوزير ومسؤوليه جماعية

وجه وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال الإصلاح، وتواجد القيادات الميدانية من رؤساء الشركات وفرق التشغيل والصيانة، مشددًا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين عبر المنظومة المتكاملة لتلقي البلاغات.

وأكد الوزير على قدرة الشبكة القومية على تحمل الأحمال غير المسبوقة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، داعيًا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك لضمان استقرار الشبكة وسرعة إعادة الخدمة في حال وقوع أي طارئ.

ختامًا

في ظل استمرار جهود الإصلاح وظهور أعطال إضافية، يترقب سكان الجيزة عودة الحياة إلى طبيعتها وسط مطالب بتسريع وتيرة العمل وتوفير جدول زمني واضح لعودة الخدمات، في وقت تشهد فيه مصر موجة حر شديدة تُفاقم معاناة الأهالي.

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