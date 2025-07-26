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خارج الحدود

حريق هائل بمركز تجاري شهير في "قائمشهر" وسط إيران (فيديو)

حريق هائل بمركز
حريق هائل بمركز تجاري شهير في "قائمشهر"،فيتو

نشب حريق ضخم داخل أحد المراكز التجارية في مدينة "قائمشهر" الإيرانية، إحدى أكبر مدن محافظة "مازندران" وشمال إيران.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر ألسنة اللهب وسحب الدخان المتصاعد من موقع المركز التجاري المشتعل.


وذكر ناشطون أن الحريق طال متجر "هايبر ماركت مهديس" المعروف، الواقع على طريق بابل، ولم تكشف السلطات عن سبب الحريق حتى الآن.

وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع للسيطرة عليه، وسط فوضى مرورية في المكان، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.


وتتوالى الأحداث المشابهة في إيران، حيث اندلعت مؤخرًا سلسلة من الحرائق، أبرزها حريق مصنع للمنتجات النفطية في أصفهان، وحريق ضخم في مجمع تجاري بالمنطقة الحرة بميناء "أنزلي" شمالي إيران، وحريق في جامعة أصفهان الصناعية، الواقعة وسط إيران.

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