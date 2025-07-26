حريق هائل بمركز تجاري شهير في "قائمشهر" وسط إيران (فيديو)

نشب حريق ضخم داخل أحد المراكز التجارية في مدينة "قائمشهر" الإيرانية، إحدى أكبر مدن محافظة "مازندران" وشمال إيران.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر ألسنة اللهب وسحب الدخان المتصاعد من موقع المركز التجاري المشتعل.

ویدیو‌های منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی آتش‌سوزی مهیبی را در شامگاه جمعه سوم مرداد در یک فروشگاه بزرگ واقع در قائمشهر در جاده بابل نشان می‌دهد.

تاکنون گزارشی از میزان خسارت جانی یا مالی این حادثه منتشر نشده است. pic.twitter.com/QPdb8iAwKv July 26, 2025



وذكر ناشطون أن الحريق طال متجر "هايبر ماركت مهديس" المعروف، الواقع على طريق بابل، ولم تكشف السلطات عن سبب الحريق حتى الآن.

وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع للسيطرة عليه، وسط فوضى مرورية في المكان، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

آتش‌سوزی در هایپرمارکت مهدیس، در قائمشهر!



ساعاتی پیش در سردشت نیز، به پادگان سپاه پاسداران حمله شد وتعدادی از نیروهای سپاه کشته شدند.#سردشت

#قائمشهر pic.twitter.com/prHAthz4Sb — ᐯIᗪᗩᖇ (@vidarwarrior) July 25, 2025



وتتوالى الأحداث المشابهة في إيران، حيث اندلعت مؤخرًا سلسلة من الحرائق، أبرزها حريق مصنع للمنتجات النفطية في أصفهان، وحريق ضخم في مجمع تجاري بالمنطقة الحرة بميناء "أنزلي" شمالي إيران، وحريق في جامعة أصفهان الصناعية، الواقعة وسط إيران.

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