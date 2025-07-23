إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة نقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي

أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 10 عمال في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق “القاهرة - الإسكندرية” الصحراوي وهرعت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتقوم الخدمات المرورية من سحب السيارة وإجراء تحويل مروري لتسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

ويواصل فريق البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات للوقوف علي ملابسات الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جراء الحادث.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



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