الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طرفي مشاجرة بين سائقي مركبتي توك توك، بالأسلحة البيضاء بالجيزة

كان قد تم رصدهم  داخل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن حدوث مشاجرة بين سائقي مركبتي توك توك بالأسلحة البيضاء بالجيزة.

وعقب الرصد قامت قوات البحث الجنائي والانترنت بمديرية أمن الجيزة بالفحص حيث تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين سائقي مركبتي توك توك، أحدهما مصاب بجرح قطعي باليد، مقيمين في دائرة القسم بسبب خلافات حول أولوية المرور.

وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية مشاجرة بالجيزة

الأكثر قراءة

تركيا ترحل المتورط في محاولة تفجير طائرة السيسي إلى جهة غير معلومة

أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الخطر وخرج من غرفة الإنعاش وهذه نصيحتي للحكومة

مسلسل آسر الحلقة 81، مقتل ناي وصدمة حياة وآسر وعزت

حقيقة رفض شيخ الأزهر 5 مليارات جنيه من تركي آل الشيخ لإطلاق قناة المشيخة

أول تعليق من والد أنغام على صورتها داخل المستشفي

أحمد سعد يرد على انتقادات إطلالاته: مش جاي من القمر والناس بتحب الغرابة

بمساعدة والدتها، القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالخير وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية