السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

السيطرة على تسريب غاز داخل شقة سكنية ببنها

حريق شفقة سكنية ببنها
حريق شفقة سكنية ببنها القليوبية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على تسريب غاز داخل شقة سكنية بشارع المدينة المنورة، بدائرة قسم ثانٍ بنها، دون وقوع إصابات.

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السيطرة على تسريب غاز داخل شقة سكنية ببنها

وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بانبعاث رائحة غاز من إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين وجود تسريب غاز داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكوّن من خمسة طوابق.

وتم استدعاء فني الغاز المختص، حيث جرى التعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لوقف التسريب وتأمين المكان.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلى سطح منزل  بقليوب 

وفي وقت سابق تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلى سطح منزل بدائرة قسم شرطة قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في مخلفات أعلى سطح منزل بشارع قسم قليوب.

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