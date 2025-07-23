المعمل الجنائي يفحص آثار حريق التهم عقارين بأرض اللواء وأسفر عن مصر شخصين

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق شب في عقارين بشارع المجنونة بمنطقة أرض اللواء، للوقوف على ملابساته، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم به عقب تمكنها من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، فيما تم التحفظ على الجثامين لمعاينة النيابة.

وقام رجال المباحث العامة بإخلاء سكان العقارين حتى انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد حتى التأكد من عدم تجدده وفرض كردون أمني بمحيط الحادث وجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان لكشف ملابساته.

وتلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم بعقارين بدائرة بمنطقة أرض اللواء فتم على الفور الانتقال لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.