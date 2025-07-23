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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق التهم عقارين بأرض اللواء وأسفر عن مصر شخصين

حريق عقارين بأرض
حريق عقارين بأرض اللواء، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق شب في عقارين بشارع المجنونة بمنطقة أرض اللواء،  للوقوف على ملابساته، وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم به عقب تمكنها من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع شخصين  وإصابة 3 آخرين تم نقل  المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، فيما تم التحفظ على الجثامين لمعاينة النيابة.

وقام رجال المباحث العامة بإخلاء سكان العقارين حتى انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد حتى التأكد من عدم تجدده وفرض كردون أمني بمحيط الحادث وجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان لكشف ملابساته.

وتلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم بعقارين بدائرة بمنطقة أرض اللواء فتم على الفور الانتقال لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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المعمل الجنائي بشارع المجنونة الحريق

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