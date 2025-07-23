حريق يلتهم مطعما شهيرا بكرداسة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في مطعم فول شهير بكرداسة، ونتج عنه تفحم المطعم بالكامل دون حدوث إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته عقب انتهاء الحماية المدنية من عنليات التبريد.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد فيه بنشوب حريق بمطعم فول شهير بدائرة القسم.



وتم الدفع بسيارات الإطفاء وبالفحص تبيت أن السبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



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