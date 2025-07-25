دبلوماسي سوري يعلن أهداف اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية المرتقب في باريس

أعلن مسؤول في الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أن اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية المرتقب في باريس يأتي استكمالا لمفاوضات الاندماج.

اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية المرتقب في باريس يأتي استكمالا للمفاوضات

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، أفاد المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، أن هناك إيمانا من الولايات المتحدة وفرنسا بضرورة استكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا.

وتابع المسؤول في الخارجية السورية، موقف باريس يؤكد الاستعداد للضغط على قوات سوريا الديمقراطية للوصول للحل.

اتفاق 10 مارس لا يحتاج شهورا للتنفيذ بل يحتاج إلى رغبة حقيقية

وأضاف، اتفاق 10 مارس لا يحتاج شهورا للتنفيذ، بل يحتاج إلى رغبة حقيقية لذلك، مشيرًا إلى أن مشكلة المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية حاليا هي غياب رؤية موحدة لدى قيادتها.

وكانت قد أعلنت السلطات السورية، فجر اليوم الجمعة، إجلاء الدفعة الرابعة من عائلات العشائر البدوية التي كان أفرادها محتجزون في السويداء، إلى مراكز إيواء مؤقتة في محافظة درعا.

واستقبلت درعا 248 فردًا من عشائر البدو غالبيتهم نساء وأطفال، كانوا محتجزين في السويداء، وذلك ضمن القافلة الرابعة التي انطلقت من قرية ريما اللحف إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب وكالة "سانا".



وانطلقت القافلة، وهي الرابعة، من قرية "ريما اللحف" بريف السويداء إلى مراكز إيواء مؤقتة في "داعل" و"النعيمة" و"اليادودة" و"المزيريب"، بريف درعا.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن الدفعة الرابعة التي ضمّت عائلات من البدو كانوا محتجزين في مدينة السويداء، خرجت بمتابعة من قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق التهدئة وضمان سلامة المدنيين.

وأشارت "سانا" إلى أنه تم تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية، مع الدعم النفسي اللازم والإسعافات الأولية للمحتاجين، ريثما يتم تأمين عودة كريمة وآمنة لهم إلى منازلهم.

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