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خارج الحدود

صحة غزة: ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

 

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

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غزة صحة غزة التغذية

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