الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدلاتي: بدأنا نزع فتيل أزمة السويداء

السويداء،فيتو
السويداء،فيتو

قال قائد قوى الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، اليوم الاثنين، بدأنا اليوم نزع فتيل الأزمة التي شهدتها السويداء.

وأضاف قائد قوى الأمن الداخلي في السويداء، في تصريحات صحفية: احتجاز عائلات من أبناء العشائر في المدينة من أهم المشاكل التي واجهتنا.

وتابع: الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية، مضيفًا: تواصلنا مع الفعاليات في المدينة لفض النزاع.

وقبل وقت سابق أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، التوصل إلى اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين بمغادرة المحافظة.

وأوضح أنهم  ملتزمون بتأمين خروج الراغبين بمغادرة المحافظة وإمكانية العودة إليها لمن يريد.

ودخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد.

نشرت وكالة أنباء "سانا" الرسمية مقطع فيديو يظهر دخول حافلات تابعة للحكومة السورية لإجلاء أشخاص من عشائر البدو وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والذي أنهى اشتباكات دامية استمرت لأيام بين البدو والدروز.

أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء    أنه سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأشار الدالاتي إلى أنه سيجري ضمان عودة تلك العائلات الآمنة إلى ديارها، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

ولفت إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة.

وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح السبت الماضي عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

الدفاع المدني: إجلاء 73 مواطنا قادمين من السويداء

نقلت فرق الدفاع المدني السوري أمس الأحد 73 مواطنا قادمين من محافظة السويداء معظمهم من الأطفال والنساء من المعبر الإنساني في مدينة بصرى الشام إلى مناطق آمنة، كما تم تأمين عائلة إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا.

وجاء في بيان الدفاع المدني: "يواصل الدفاع المدني السوري المساهمة بتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين في مراكز الإيواء بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى، وذلك عبر غرفة عمليات الاستجابة الطارئة التي أنشأتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة السورية سوريا محافظة السويداء محافظة درعا وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

الداخلية السورية: الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في السويداء خلال ساعات

إعلام سوري: عودة الاشتباكات بين عشائر البدو والمسلحين الدروز في ريف مدينة السويداء

سوريا تندد بمنع دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء وتحذر من التداعيات

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها على موقع فيتو

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

زغلول صيام يكتب: عندما يتعاقد الزمالك مع طبيب أجنبي.. يبقي مش ناقص غير إننا نتعاقد مع عمال غرفة الملابس أجانب؟!

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads