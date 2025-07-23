نجاة نجل وزير الاتصالات من حادث مروع أعلى محور 26 يوليو ونقله إلى المستشفى

نجا نجل وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت من حادث مروع بعد تعرض سيارته لحادث سير أعلى محور 26 يوليو بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بتلقيهم بلاغًا من سميح عمرو طلعت نجل وزير الاتصالات، 31 سنة - باصطدام سيارته بالجزيرة الوسطى أثناء سيره على طريق محور 26 يوليو.

أشارت التحريات الأولية إلى أن سبب اصطدام سيارة ملاكي نجل وزير الاتصالات، على طريق محور 26 يوليو بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، انفجار إطار السيارة مما أدى اصطدامها بالجزيرة الوسطى وإصابة نجل الوزير بإصابات طفيفة وتم نقله للمستشفى العام.

كما أسفر الحادث عن تلفيات بالمركبة، كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل الخدمات المرورية رفع السيارة وإجراء تحويل مروري لتسيير الحركة المرورية على المحور بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، مفاده تلقيه بلاغًا من نجل وزير الاتصالات، محام، لتعرضه لحادث سير أثناء سيره على طريق محور 26 يوليو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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