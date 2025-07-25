الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فندق إقامة الأهلي في تونس يحتفظ بتيشرت موقع لنجوم الأحمر

الأهلي
الأهلي

حرص فندق إقامة فريق النادي الأهلي في مدينة طبرقة التونسية على الاحتفاظ بتيشرت القلعة الحمراء، الموقع من نجوم الفريق، وذلك على هامش معسكر القلعة الحمراء المقام في تونس. 

ونشر حساب الأهلي صور التيشرت من فندق الإقامة، وكتب:" تذكار تاريخي.. فندق إقامة فريقنا في تونس يحتفظ بقميص الأهلي المُوقَّع من اللاعبين". 

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

ويلتقي فريق الأهلي نظيره البنزرتي، مساء اليوم الجمعة، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت. 

 وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية.  

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية غدا السبت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي تونس

مواد متعلقة

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام البنزرتي التونسي

الأهلي يخوض ودية جديدة الثلاثاء المقبل بعد العودة من معسكر تونس

الأكثر قراءة

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

بث مباشر، مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي وديا

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

شوط الـ 60 دقيقة ينتهي بالتعادل السلبي بين الزمالك ووادي دجلة

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

بعد تصريح سعاد صالح المثير للجدل، الأوقاف: الحشيش حرام شرعًا

خدمات

المزيد

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية لـ "سكن لكل المصريين 5"

المزيد

انفوجراف

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد فتوى سعاد صالح عنه، أضرار الحشيش الدينية والدنيوية

بعد تصريح سعاد صالح المثير للجدل، الأوقاف: الحشيش حرام شرعًا

أدعية الحمد يوم الجمعة في ساعة الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية