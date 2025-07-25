الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام البنزرتي التونسي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أعلن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي من المقرر أن يخوض لقاء البنزرتي التونسي، بعد قليل، بمدينة طبرقة التونسية في إطار معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق. 

 

 جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وزيزو وتريزيجيه.

خط الهجوم: جراديشار.

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