طبيبة جلدية تكشف روتين مثالي للعناية بالبشرة وصحتها ونضارتها

روتين العناية بالبشرة يجب أن يُصمم خصيصًا ليناسب نوع بشرة كل شخص وأهدافه، فالشباب يحتاجون إلى روتين يحمي بشرتهم من الشمس والملوثات، بينما يركز روتين البشرة المعرضة لحب الشباب على التحكم في البثور، أما البشرة الأكثر نضجًا، فتهدف العناية بها إلى منع ظهور الخطوط الدقيقة وتغير اللون وعلامات الشيخوخة الأخرى.

وتؤكد الدكتورة شيلبي خيتاربال، طبيبة الأمراض الجلدية، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أنه برغم أن الروتين الجيد للعناية بالبشرة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مظهرها وشعورها، إلا أنه لا يتطلب تعقيدًا مبالغًا فيه.

روتين العناية بالبشرة الصباحي

تُشبّه الدكتورة خيتاربال الروتين الصباحي بأنه "حماية للبشرة"، بينما الروتين الليلي يكون بمثابة "إصلاح لها". في الصباح، توصي بالتركيز على ثلاث خطوات أساسية:

غسول الوجه

لا يقتصر غسل الوجه صباحًا على الإستيقاظ فقط، بل يُعد خطوة أساسية لـتنظيف البشرة، وتنصح الدكتورة خيتاربال باستخدام غسول لطيف وغير طبي، يُنظف البشرة دون أن يُجففها، ويُفضل استخدام الماء الفاتر وتدليك الغسول بلطف على الوجه، ثم تجفيف البشرة برفق بمنشفة نظيفة.

وللبشرة المعرضة للجفاف، يُنصح باختيار غسول يحتوي على حمض الهيالورونيك للمساعدة في ترطيب البشرة.

كريم أو سيروم مضاد للأكسدة (اختياري)

على الرغم من أنها ليست خطوة ضرورية، إلا أن استخدام سيروم أو كريم مضاد للأكسدة في الصباح يمكن أن يعود بفوائد جمة على البشرة.

تحتوي هذه المنتجات على أحماض للوجه مثل فيتامين سي أو حمض الفيروليك، ويُعرف فيتامين سي بقدرته على حماية البشرة من الجذور الحرة الضارة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

أما فيتامين هـ، فيساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من التلف، ويُعد حمض الفيروليك أيضًا مضادًا للأكسدة، وغالبًا ما يُوجد ممزوجًا بفيتامين سي أو هـ. للحصول على أقصى تركيز، يُفضل استخدامه على شكل سيروم.

واقي الشمس

تُعد حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية جزءًا حيويًا من روتين العناية الصباحي. يجب استخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، فعلى الرغم من أن بعض المرطبات وكريمات الأساس تحتوي على عامل حماية من الشمس، إلا أنه يوصي باستخدام واقي شمس منفصل لضمان الحماية الكافية.

روتين العناية بالبشرة الليلي

في المساء، يهدف روتين العناية بالبشرة إلى إزالة آثار النهار وتنظيف البشرة وإصلاحها، إليكِ الخطوات الموصى بها:

مزيل المكياج

قبل أي شيء، يجب التأكد من إزالة جميع آثار المكياج، وتوضح الدكتورة خيتاربال أن "معظم المنظفات لا تزيل كل المكياج، لذا يُنصح باستخدام مزيل مكياج أولًا"، ويمكن استخدام منتجات متنوعة لإزالة المكياج، مثل المناديل المبللة، وماء الميسيلار، والبلسم، وعند استخدام مناديل إزالة المكياج، يُفضل اختيار الأنواع الخالية من العطور لتجنب أي تهيج للبشرة.

المنظف

بعد إزالة المكياج، تُغسل البشرة بمنظف لطيف أو منظف مناسب لنوع البشرة، وينصح أصحاب البشرة المعرضة لحب الشباب باستخدام غسول وجه يحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد.

أما لمن هم في الثلاثينيات أو الأربعينيات، فقد يفضلون منظفًا يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي، مثل حمض الجليكوليك، لتفتيح البشرة وتقليل التصبغ، وللبشرة الدهنية، قد يكون التنظيف المزدوج فعالًا، حيث يبدأ بمنظف زيتي ثم يتبعه منظف مائي.

التونر (اختياري)

يُعد التونر خطوة اختيارية تساعد على إزالة أي شوائب متبقية من المسام بعد تنظيف الوجه، إذا لم يُستخدم مزيل مكياج قبل الغسل، يمكن للتونر أن يُزيل أي أوساخ أو مكياج لم يتم إزالته بالمنظف.

وتُوصي الدكتورة خيتاربال بهذا الخيار لأصحاب البشرة الدهنية، وتحذر من أن "بعض أنواع التونر تحتوي على الكحول، وقد تُجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، مما قد يُسبب جفافها أو تهيجها".

المرطب

كخطوة أخيرة في روتين العناية الليلية، يُنصح بوضع كريم يحتوي على فيتامين أ لتعزيز إنتاج الكولاجين الجديد وترطيب البشرة طوال الليل، وينصح باستخدام كريم يحتوي على التريتينوين، أو الريتينول، أو الباكوتشيول، أو الأدابالين، وإذا تسبب المنتج في جفاف البشرة، يمكن إضافة مرطب يحتوي على السيراميد أو حمض الهيالورونيك فوقه.

اختيار المنتجات والمكونات المناسبة للبشرة

عند اختيار منتجات العناية بالبشرة، فان الجودة لا تُقاس بالسعر أو الادعاءات التسويقية، ويُنصح بالاستثمار في منتجات تحتوي على مكونات مدعومة بدراسات علمية.

وتُشير الطبيبة إلى أن "المنتجات التي تُفيد البشرة حقًا ليست دائمًا الأغلى ثمنًا. فمجرد أن يكون المنتج باهظ الثمن لا يعني أنه سيساعد البشرة. ومجرد أن يكون المنتج طبيعيًا لا يعني أنه لا يُمكن أن تُصابي بحساسية تجاهه".

نظرًا لأن العديد من مستحضرات التجميل قد تحتوي على مواد حافظة أو مواد كيميائية أو عطور قد تُهيّج البشرة أو تُجففها، فمن الجيد إدخال المنتجات الجديدة تدريجيًا.

وللبشرة الحساسة، تنصح الدكتورة خيتاربال بوضع كمية صغيرة بحجم حبة البازلاء من المنتج خلف الأذن وعلى طول خط الفك، والانتظار ليوم أو يومين للتأكد من عدم وجود أي رد فعل تحسسي قبل استخدامه على كامل الوجه.

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