وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بعد العودة من الحر

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة، التعرض المباشر والمطوّل لأشعة الشمس والحرارة الشديدة، خلال فصل الصيف، يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه البشرة.



فمع ارتفاع درجات الحرارة وتعرّض الجلد للأشعة فوق البنفسجية، تفقد البشرة ترطيبها الطبيعي، وتتعرض للجفاف والاحمرار والتصبغات، وقد يصل الأمر إلى التهابات أو تقشير مزعج.



لذا، من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا بالعناية بالبشرة بعد العودة من الخارج، باستخدام وصفات طبيعية تهدئ الجلد وتعوضه ما فقده.



وصفات طبيعية للعناية بالبشرة



فيما يلي تقدم خبيرة زيد العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعّالة والآمنة للعناية بالبشرة بعد التعرض للحر الشديد وأشعة الشمس:



وصفات طبيعية



أولًا: تبريد البشرة وتهدئتها



1. جل الألوفيرا (الصبار الطازج)

يُعد جل الصبار من أفضل المكونات التي تهدئ البشرة وترطبها بعمق بعد التعرض للشمس، كما يخفف الاحمرار والالتهاب.

الطريقة:

استخرجي الجل من ورقة صبار طازجة.

ضعيه في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

وزعيه على وجهك أو الأماكن المتأثرة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بماء بارد.

يمكن تكرار الاستخدام يوميًا.

2. كمادات الحليب البارد

الحليب يحتوي على إنزيمات ومضادات أكسدة تساهم في تهدئة الالتهابات وترطيب البشرة.

الطريقة:

اغمسي قطعة قطن في حليب بارد جدًا.

مرريها على وجهك واتركيها عليه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تُستخدم الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

3. ماسك الخيار والزبادي

الخيار يُنعش البشرة ويقلل من التهيج، أما الزبادي فيعمل على تقشير خفيف وتفتيح فوري للبشرة المتعبة.

الطريقة:

ابشري نصف خيارة وأضيفي إليها ملعقتين من الزبادي.

ضعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء بارد.

تُكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

ثانيًا: ترطيب البشرة بعد الجفاف



4. ماسك العسل وماء الورد

العسل غني بالفيتامينات ومرطب طبيعي قوي، بينما يعمل ماء الورد على تنقية البشرة وإنعاشها.

الطريقة:

اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من ماء الورد.

وزعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بلطف بماء فاتر.

5. زيت جوز الهند البكر

مفيد للبشرة الجافة والمقشرة بعد الشمس، ويساعد على إصلاح الخلايا التالفة.

الطريقة:

بعد تنظيف الوجه، ضعي بضع قطرات من زيت جوز الهند على بشرتك قبل النوم.

يُترك طوال الليل ويُغسل في الصباح.

يُفضل استخدامه في المساء فقط لتفادي التعرض للشمس.

تقشير البشرة

ثالثًا: تقشير الجلد الميت بلطف



6. سكر بني وزيت زيتون

هذا المزيج يُستخدم لتقشير الجلد الميت الذي قد ينتج عن الحروق الشمسية الخفيفة، مع الحفاظ على ترطيب البشرة.

الطريقة:

اخلطي ملعقة صغيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتين فقط.

اغسلي بالماء الفاتر ثم رطبي وجهك بجل الصبار.

لا يُستخدم أكثر من مرة أسبوعيًا.

رابعًا: تفتيح البقع الناتجة عن الشمس



7. ماسك الطماطم والنشا

الطماطم تحتوي على مضادات أكسدة قوية وتعمل على تفتيح البقع، أما النشا فهو مهدئ ومفتّح أيضًا.

الطريقة:

اهرسي نصف حبة طماطم ناضجة، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من النشا.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه حتى يجف.

اغسليه بماء فاتر.

يُستخدم مرتين أسبوعيًا.

8. ماسك الشاي الأخضر وماء الأرز

يعمل على تنقية البشرة ومقاومة التصبغات الناتجة عن الشمس.

الطريقة:

اغلي كيس شاي أخضر في نصف كوب ماء واتركيه ليبرد.

اخلطيه مع ملعقتين من ماء الأرز المصفّى.

بللي قطنة ومرريها على بشرتك واتركي المزيج حتى يجف.

لا يُغسل بل يُترك ليعمل كتونر طبيعي.

خامسًا: نصائح هامة للعناية بالبشرة بعد التعرض للحر



الابتعاد عن الصابون القاسي: استخدمي غسولًا لطيفًا خاليًا من الكحول أو العطور.

شرب كميات كافية من الماء: لترطيب البشرة من الداخل.

الابتعاد عن المكياج الثقيل: بعد العودة من الشمس، دعي بشرتك تتنفس.

تجنب تقشير البشرة مباشرة بعد التعرض للشمس: لأن الجلد يكون حساسًا جدًا.

استخدام كريم واقي من الشمس يوميًا: مع تجديده كل ساعتين إذا كنتِ خارج المنزل.

الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضروات الورقية والفواكه: لدعم صحة البشرة.

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