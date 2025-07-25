بعد أكثر من أسبوع على فضيحة "كولدبلاي"، استقالة كريستين كابوت من شركة "أسترونومر"

استقالت كريستين كابوت، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة "أسترونومر"، بعد أكثر من أسبوع على ظهورها في فيديو مع الرئيس التنفيذي للشركة آندي بايرون خلال حفل لفرقة "كولدبلاي".

وأكد متحدث باسم الشركة لصحيفة "نيويورك بوست" أن كابوت قدمت استقالتها أمس الخميس، بينما أجبر بايرون على الاستقالة في وقت سابق بعد انتشار الفيديو.

وكان بايرون وكابوت، المتزوجان من أشخاص آخرين، قد ظهرا في اللقطات أثناء حفل "كولدبلاي" في ملعب "جيلت" ببوسطن الأسبوع الماضي، حيث رصدتهما الكاميرا العملاقة وهما يتعانقان ويحاولان إخفاء وجهيهما بسرعة.

وتعليقا على الموقف، قال مغني الفرقة كريس مارتن: "إما أنهما على علاقة غرامية سرية أو أنهما خجولان للغاية". وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وأصبح مادة للسخرية وإنشاء الميمات على الإنترنت، كما أعاد بعض المشاهير تمثيل المشهد في مناسبات مختلفة.

وتشير السجلات العقارية إلى أن كابوت متزوجة من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة "بريفتير روم"، ويمتلكان معا منزلا فاخرا في نيويورك بقيمة 2.2 مليون دولار. أما بايرون فهو متزوج من ميغان كيريغان بايرون، ولديهما طفلان.

وفي أعقاب الاستقالتين، عينت الشركة المؤسس المشارك بيت ديجوي، الذي شغل سابقا منصب رئيس المنتجات، كرئيس تنفيذي مؤقت.

واستغل ديجوي الضجة الإعلامية للترويج للشركة، قائلا في منشور على "لينكد إن": "رغم أنني لم أكن أتمنى أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، إلا أن اسم أسترونومر أصبح معروفا الآن على نطاق واسع".

وأضاف أن الشركة تواجه التحديات بثبات، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية التي حظيت بها الفضيحة نادرا ما تحصل عليها شركات ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

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