رغم أزمة حفل راغب علامة، أحمد فتوح يستفز جمهور الزمالك بصورة جديدة مثيرة للجدل

قبل أن يضمد جراح تأثير حفل الساحل الشمالي المثير للجدل، نشر لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، صورة جديدة أثارت غضب جماهير القلعة البيضاء.

وفتوح الذي قرر الزمالك تغريمه مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، لغيابه غير المبرر عن معسكر الفريق المقام حاليًّا بالعاصمة الإدارية، وظهوره في نفس الوقت بحفل الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي المثير للجدل لم يتعظ بهذه العقوبة بل نشره صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" يظهر خلالها وهو يعزف على "الدرامز" في إحدى الحفلات.

تفاعل جمهور الزمالك بغضب شديد مع الصورة، واعتبرها البعض "استفزازية" وغير لائقة.

وأثار أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول من حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بصحبة لاعب الأهلي إمام عاشور، في توقيت يُفترض أنه خارج معسكر الفريق الأبيض لأسباب إنسانية.

نادي الزمالك كان قد أعلن رسميًّا، على لسان مدير الكرة عبد الناصر محمد، غياب فتوح عن معسكر الفريق بسبب ظروف أسرية تتعلق بمرض عمه، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًّا وسيعود خلال 48 ساعة للمعسكر إلا المفاجأة الكبرى جاءت حين نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فيديوهات من الحفل ذاته، أظهرت وجوده مع فتوح في أحد الصفوف الأمامية.

ومن جانبه كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن رغبة جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك في الإطاحة بالعديد من اللاعبين في الفريق.

وقال كريم حسن شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية، إن جون إدوارد استقر رأيه على رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي بسبب الأزمة الأخيرة للاعب والتي بسببها تم إحالته للتحقيق وتوقيع غرامة مالية بسبب خروجه من معسكر العاصمة الإدارية لحضور أحد الحفلات الغنائية.

كما أكد كريم حسن شحاتة أن مسؤولي الزمالك لا يكترثون بفكرة رحيل اللاعب إلى الأهلي في فترات قادمة، مشيدًا بما يقوم به جون إدوارد والقضاء على سلوك غير جيد حتى أو كان برة الملعب.

وتابع: "جون إدوارد غير معجب بسلوكيات ثلاثة لاعبين في الفريق وعاوز يمشيهم، وده أمر كويس والالتزام أهم".

واختتم كريم حسن شحاتة حديثه دون ذكر أسماء هؤلاء اللاعبين قائلًا: "اللعيبة دي بتعمل حاجات مش كويسة برة الملعب وما ينفعش لاعب كورة يعملها، وأنا مش عاوز أفسر، وياما الزمالك خصم من فلوسهم بس هما مش بيرجعوا عن أفعالهم".

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