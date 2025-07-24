حتى لو راح الأهلي، جون إدوارد استقر على رحيل فتوح بعد واقعة الساحل الشمالي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن رغبة جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك في الإطاحة بالعديد من اللاعبين في الفريق.

وقال كريم حسن شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية، إن جون إدوارد استقر رأيه على رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي بسبب الأزمة الأخيرة للاعب والتي بسببها تم إحالته للتحقيق وتوقيع غرامة مالية بسبب خروجه من معسكر العاصمة الإدارية لحضور أحد الحفلات الغنائية.

كما أكد كريم حسن شحاتة أن مسؤولي الزمالك لا يكترثون بفكرة رحيل اللاعب إلى الأهلي في فترات قادمة، مشيدًا بما يقوم به جون إدوارد والقضاء على سلوك غير جيد حتى أو كان برة الملعب.

وتابع:" جون إدوارد غير معجب بسلوكيات ثلاثة لاعبين في الفريق وعاوز يمشيهم، وده أمر كويس والالتزام أهم".

واختتم كريم حسن شحاتة حديثه دون ذكر أسماء هؤلاء اللاعبين قائلا: اللاعيبة دي بتعمل حاجات مش كويسة برا الملعب ومينفعش لاعب كورة يعملها، وأنا مش عاوز أفسر، وياما الزمالك خصم من فلوسهم بس هما مش بيرجعوا عن أفعالهم".

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