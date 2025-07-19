مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة حصول أحمد فتوح على نصف مليون جنيه سلفة من القلعة البيضاء قبل أزمة المعسكر بسبب مرض "عمه".

وتداولت معلومات قبل قليل بأن أحمد فتوح حصل على نصف مليون جنيه كسلفة بسبب مرض عمه.

هل حصل فتوح على سلفة من الزمالك نصف مليون جنيه؟

وأكد المصدر أن أحمد فتوح لم يحصل على سلفة نهائيا بقيمة نصف مليون جنيه وهذا الكلام عار تماما من الصحة.

تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وإحالته للتحقيق

فيما قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأثار أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول من حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بصحبة لاعب الأهلي إمام عاشور، في توقيت يُفترض أنه خارج معسكر الفريق الأبيض لأسباب إنسانية.

نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، على لسان مدير الكرة عبد الناصر محمد، عن غياب فتوح عن معسكر الفريق بسبب ظروف أسرية تتعلق بمرض عمه، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا وسيعود خلال 48 ساعة للمعسكر إلا المفاجأة الكبرى جاءت حين نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فيديوهات من الحفل ذاته، أظهرت تواجده مع فتوح في أحد الصفوف الأمامية.

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