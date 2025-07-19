السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة حصول أحمد فتوح على نصف مليون جنيه سلفة من القلعة البيضاء قبل أزمة المعسكر بسبب مرض "عمه".

وتداولت معلومات قبل قليل بأن أحمد فتوح حصل على نصف مليون جنيه كسلفة بسبب مرض عمه.

هل حصل فتوح على سلفة من الزمالك نصف مليون جنيه؟ 

وأكد المصدر أن أحمد فتوح لم يحصل على سلفة نهائيا بقيمة نصف مليون جنيه وهذا الكلام عار تماما من الصحة.

 تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وإحالته للتحقيق

فيما قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلع مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظرًا لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأثار أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول من حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بصحبة لاعب الأهلي إمام عاشور، في توقيت يُفترض أنه خارج معسكر الفريق الأبيض لأسباب إنسانية.

نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، على لسان مدير الكرة عبد الناصر محمد، عن غياب فتوح عن معسكر الفريق بسبب ظروف أسرية تتعلق بمرض عمه، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا وسيعود خلال 48 ساعة للمعسكر إلا المفاجأة الكبرى جاءت حين نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فيديوهات من الحفل ذاته، أظهرت تواجده مع فتوح في أحد الصفوف الأمامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتوح احمد فتوح الزمالك اخبار الزمالك أحمد فتوح لاعب الزمالك

مواد متعلقة

أحمد شريف وعمرو ناصر يقودان هجوم الزمالك في مواجهة الشمس وديا

بعد الانضمام لـ مانشستر يونايتد، أرقام بريان مبيومو مع برينتفورد بالموسم الماضي

شاهد ملخص مباراة الزمالك ورع وهدف ناصر ماهر

مهاب ياسر يرحل عن الزمالك مجانا

أول تعليق من الزمالك بشأن غياب فتوح عن المعسكر

الظهور الأول لصفقات الزمالك الجديدة في ودية رع (صور)

بمشاركة الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على رع وديا 1-0

بعد التعاقد مع مهدي سليمان، كيف يفكر الزمالك في مركز حراسة المرمى بالموسم المقبل؟

الأكثر قراءة

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

تألق الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على الشمس 5-4 وديا

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم (فيديو)

بعد أزمة أسماء جلال، أزهري يوضح سبب تحريم عمل الرجال بمهنة كوافير سيدات

المزيد
الجريدة الرسمية