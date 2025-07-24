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حوادث

القبض على عاطل شرع في قتل شخصين بالصف

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لشروعه في قتل شخصين بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتهما بـمنطقة الصف.

 

مشاجرة بالصف

تلقي المقدم أحمد السويركى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، يفيد يفيد بنشوب مشاجرة وبإصابة شخصين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين إصابة “مصطفى. ف” 40 سنة، بطـعنة نافذة بالصدر، و"هانى.ص" 44 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، بسلاح أبيض على يد “إسلام. ح” 22 سنة، في مشاجرة بينهم بسبب سرقة المتهم دراجة بخارية من المجني عليه الأول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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