الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة في دمياط

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم في محافظة دمياط.

 

حملة أمنية على تجار المخدرات بدمياط

 كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بحوزة 4 متهمين (منهم 3 لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم أكثر من 7 كيلو من الحشيش، و9 كيلو من البانجو، و7 كيلو من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، وضبط سلاحين ناريين بدون ترخيص.

 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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