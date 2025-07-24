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حوادث

السجن 5 سنوات لطبيب بتهمة ابتزاز طليقته وتهديدها بنشر صور خاصة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي، بمعاقبة طبيب بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة عبر تطبيق "واتساب".

وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 13455 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، حيث نسبت النيابة العامة للمتهم، وهو طبيب يعمل بمستشفى خاص ويقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنه عقب طلاقه من المجني عليها، أرسل رسائل نصية إلى هاتفها المحمول، تضمنت صورًا ومقاطع فيديو خاصة بهما التُقطت خلال فترة زواجهما، مهددًا بنشرها إذا لم تدفع له مبلغ 500 ألف جنيه.

وأكد دفاع المجني عليها خلال جلسات المحاكمة، أن موكلته اضطرت إلى دفع 100 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية للمتهم، لكنه واصل تهديدها ومطالبتها بمبالغ مالية إضافية.

وجاء في أوراق القضية أن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت صحة أقوال المجني عليها، كما أيّد تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلك التحريات، مؤكّدًا أن الرسائل المرسلة محفوظة على حساب المتهم في تطبيق "واتساب".

واعتمدت المحكمة في حكمها على المواد 1/327 و25، 27، 1/38 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، كما رأت أن فعلي التهديد والابتزاز يشكلان جريمة واحدة تستوجب توقيع أقصى عقوبة وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، وقضت بالسجن خمس سنوات للمتهم.

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