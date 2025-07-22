السيطرة على حريق بشقة في المريوطية دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بالمريوطية. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

ويقوم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان وقاطني الشقة المتضررة؛ لمعرفة أسباب الحريق وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.