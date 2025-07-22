الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق بشقة في المريوطية دون خسائر

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 659 حكما خلال حملة أمنية في أسوان

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير نقل عكس الاتجاه بطريق الإسماعيلية وتضبط السائق

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بالمريوطية. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

ويقوم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالاستماع إلى أقوال شهود العيان وقاطني الشقة المتضررة؛ لمعرفة أسباب الحريق وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أقوال شهود العيان سيارات الإطفاء مديرية أمن الجيزة منطقة المريوطية مديرية امن مريوطيه شقة سكنية حريق داخل شقة سكنية

مواد متعلقة

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 659 حكما خلال حملة أمنية في أسوان

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير نقل عكس الاتجاه بطريق الإسماعيلية وتضبط السائق

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق الأوتوستراد

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك" يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

للمشاركة في تطبيق المراهنات، طالب يقتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية

إصابة 15 شخصا فى حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

حريق يلتهم مخزن كبير بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت رسميًا، اعرف مجموعك من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط مباشر وسريع بالاسم ورقم الجلوس

بعد اعتمادها، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس الآن

نتيجة تالته ثانوي عام 2025، استعلم الآن برقم الجلوس

رسميا، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

تفسير رؤية الثور في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات والصعاب

الإفتاء توضح الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية