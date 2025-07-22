الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة متهم بقتل والده وحرق جثته بالخانكة إلى أكتوبر المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده، وإشعال النيران في جثمانه، إلى اليوم الرابع من دور شهر أكتوبر المقبل، وذلك لاستعداد الدفاع وسماع المرافعة.

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تفاصيل القضية:

تعود وقائع القضية إلى يوم 26 سبتمبر 2023، بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث وجّهت النيابة العامة للمتهم "أيمن ظ. ش."، 54 عامًا، ويعمل مندوب تسويق ومقيم بمنشية الجبل الأصفر، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لوالده المجني عليه "ظريف ش. ع.".

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 19624 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3111 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل والده، إثر خلافات أسرية سابقة، وتوجه إلى محل سكنه وسدد له طعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض (مطواة) أعدها سلفًا لتنفيذ جريمته، ما أدى إلى وفاته، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي.

جناية مقترنة بالحريق العمد:

أوضح أمر الإحالة أن المتهم لم يكتفِ بقتل والده، بل أضرم النيران عمدًا في جثمانه ومنزله، حيث قام بسكب مادة قابلة للاشتعال (الجازولين) على جسد المجني عليه ومحتويات الغرفة، ثم أشعل النار بمصدر حراري مكشوف، ما أدى إلى احتراق الجثة بالكامل وتدمير الغرفة، حسب ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية.

كما وُجهت للمتهم تهم إضافية بحيازة سلاح أبيض (مطواة) دون ترخيص، وأداة (الجازولين) تُستخدم في الاعتداء، دون مسوّغ قانوني أو مهني.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة:

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم وفقًا لنصوص قانون العقوبات، نظرًا لبشاعة الجريمة وانتهاكها الصارخ لحرمة النفس والعلاقات الأسرية.

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تهمة القتل تهمة القتل العمد النيابة العامة محكمة جنايات بنها مركز الخانكة

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