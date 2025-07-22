أخبار الحوادث اليوم: حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. طالب يقتل سيدة ويسرق أموالها بالشرقية بسبب تطبيق مراهنات.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيب 15 شخصًا بحالات اختناق نتيجة حريق فى مصنع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب والنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نظمت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم.

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار الاستراتيجية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.



قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث معدية دشنا – الوقف"، والتي راح ضحيتها شابان بعد سقوط سيارة بهما من أعلى عبارة نهرية في نهر النيل، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم.

لقيت سيدة مصرعها على يد طالب، لسرقة أموالها من أجل المشاركة في تطبيق المراهنات بمحافظة الشرقية.

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحجز مطرب المهرجانات أمين خطاب 24 ساعة لحين عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص اعتدى على زوجة شقيقه المتوفى بسبب خلاف على أرض بالبحيرة.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

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