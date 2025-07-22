أخبار الحوادث اليوم: حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. طالب يقتل سيدة ويسرق أموالها بالشرقية بسبب تطبيق مراهنات.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
إصابة 15 شخصا فى حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
أصيب 15 شخصًا بحالات اختناق نتيجة حريق فى مصنع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
ضبط سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض سيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب والنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم
نظمت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم.
الداخلية: ضبط 335 سائقا يتعاطون المخدرات و121 مخالفة مرورية أعلى الطرق
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار الاستراتيجية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.
إخلاء سبيل المتهمين في حادث معدية ”دشنا – الوقف” بقنا بكفالة مالية
قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خمسة متهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث معدية دشنا – الوقف"، والتي راح ضحيتها شابان بعد سقوط سيارة بهما من أعلى عبارة نهرية في نهر النيل، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم.
للمشاركة في تطبيق المراهنات، طالب يقتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية
لقيت سيدة مصرعها على يد طالب، لسرقة أموالها من أجل المشاركة في تطبيق المراهنات بمحافظة الشرقية.
30 سبتمبر، أولى جلسات معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة
حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.
نيابة الشيخ زايد: إجراء تحليل مخدرات لمطرب المهرجانات أمين خطاب غدا
أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحجز مطرب المهرجانات أمين خطاب 24 ساعة لحين عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.
تفاصيل ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه المتوفى بسبب خلاف على أرض بالبحيرة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص اعتدى على زوجة شقيقه المتوفى بسبب خلاف على أرض بالبحيرة.
زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
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