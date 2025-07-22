الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل بتهمة سرقة خزينة شركة بالدقي

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شركة في منطقة الدقي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ أبوتشت في قنا

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض مديرة شركة بدائرة قسم شرطة الدقي لواقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مقر عملها. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن أحد العاملين بالشركة هو مرتكب الجريمة. وبضبطه ومواجهته، اعترف بارتكابه السرقة، كما أرشد عن المبلغ المالي المسروق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة في الدقي القبض على لص عامل يسرق مديرة شركة سرقة مبلغ مالي مباحث الجيزة قسم شرطة الدقى

مواد متعلقة

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ أبوتشت في قنا

أخبار الحوادث اليوم: حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.. طالب يقتل سيدة ويسرق أموالها بالشرقية بسبب تطبيق مراهنات.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

السيطرة على حريق بشقة في المريوطية دون خسائر

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 659 حكما خلال حملة أمنية في أسوان

الأمن يكشف ملابسات فيديو سير نقل عكس الاتجاه بطريق الإسماعيلية وتضبط السائق

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق الأوتوستراد

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك" يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت رسميًا، اعرف مجموعك من هنا

الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع الوزارة – البحث بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025، الطالب يوسف سامي ابن بني سويف أول الجمهورية على علمي علوم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

نتيجة تالته ثانوي عام 2025، استعلم الآن برقم الجلوس

استعلم الآن عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

تفسير رؤية الثور في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات والصعاب

المزيد
الجريدة الرسمية