القبض على عامل بتهمة سرقة خزينة شركة بالدقي

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شركة في منطقة الدقي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض مديرة شركة بدائرة قسم شرطة الدقي لواقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مقر عملها. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن أحد العاملين بالشركة هو مرتكب الجريمة. وبضبطه ومواجهته، اعترف بارتكابه السرقة، كما أرشد عن المبلغ المالي المسروق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة المختصة التحقيق.

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