الإثنين 21 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 816 حكما خلال حملة أمنية في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4  قطع أسلحة نارية  "بدون ترخيص" 3 بنادق آلية –  فرد خرطوش" بحوزة 4 متهمين وتنفيذ 816 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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