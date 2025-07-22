خلص الكلام، "رونالدو الجديد" يوجه القاضية إلى مانشستر يونايتد رغم الإغراءات

تلقي نادي مانشستر يونايتد صدمة من السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتينج لشبونة، حيث سعى النادي الإنجليزي لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي اللحظات الأخيرة وبخطوة مفاجئة، تحرك مانشستر يونايتد لاقتناص اللاعب الملقب بـ"رونالدو الجديد"، بعد أن أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف آرسنال.

وأفاد العديد من التقارير الصحفية، بأن آرسنال هو المرشح الأبرز للتعاقد مع المهاجم السويدي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، ومدرب سبورتينج لشبونة السابق، قد سهل بنفسه التواصل مع ناديه السابق بسرعة كبيرة لضم جيوكيريس.

وقدم مانشستر يونايتد عرضا أكبر من عرض آرسنال، يصل إلى 80 مليون يورو لخطف الصفقة.

ولكن وفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "يوتيوب"، فإن "وسطاء مقرّبين من نادي سبورتينج لشبونة عرضوا على مانشستر يونايتد مجددًا فرصة التقدّم بعرض للتعاقد مع فيكتور جيوكيريس، تمامًا كما حدث الأسبوع الماضي، لكن رد اللاعب كان واضحًا مرة أخرى: رغبته الوحيدة هي الانضمام إلى آرسنال… ولا يزال يقاتل من أجل تحقيق ذلك".



وذكرت شبكة "سي إن إن"، مؤخرًا أن آرسنال ولشبونة اقتربا من التوصل لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 65 مليون يورو مع وجود 15 أخرى كإضافات.

وشارك المهاجم السويدي مع لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدفا، إذ ينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.



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