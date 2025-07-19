سبورتنج لشبونة يوقف مفاوضات انتقال جيوكيريس إلى آرسنال

قرر نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، إيقاف مفاوضات بيع مهاجمه السويدي فيكتور جيوكيريس إلى فريق آرسنال الإنجليزي، رغم اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق نهائي.

وكان آرسنال قد دخل في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع جيوكيريس، ووسط أنباء عن التوصل لاتفاق مع النادي البرتغالي، إلا أن لشبونة فرض شروطًا جديدة على الصفقة، ما تسبب في عرقلتها.

سبب توقف انتقال جيوكيريس إلى آرسنال

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن آرسنال قدم عرضًا مبدئيًا بقيمة 63.5 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز، لكن لشبونة اعترض على نسبة المكافآت، مما أوقف المفاوضات مؤقتًا.

وكان آرسنال يطمح لحسم الصفقة قبل مغادرة الفريق إلى لندن اليوم السبت، استعدادًا لانطلاق جولته التحضيرية في آسيا.

لويس سواريز بديل جيوكيريس في سبورتنج لشبونة

في المقابل، يواجه سبورتنج ضغوطًا كبيرة للتحرك سريعًا، خاصة بعد أن أبلغ نادي ألميريا الإسباني مسؤولي لشبونة أن مهاجمه لويس سواريز، المرشح ليكون بديل جيوكيريس، جذب اهتمام أندية أخرى.

وبحسب المدير الرياضي لألميريا، فإن سبورتنج لم يتقدم بعد بعرض رسمي لضم سواريز، في ظل وجود مفاوضات مع أندية متعددة.

ويُعد سواريز من أبرز نجوم دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي، حيث سجل 27 هدفًا في 41 مباراة.

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