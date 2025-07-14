63.5 مليون يورو، وكلاء فيكتور جيوكيريس في لندن لحسم انتقاله إلى آرسنال

وصل وكلاء فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة الإسباني، إلى لندن لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى آرسنال الإنجليزي.

وتوصل فريق آرسنال لاتفاق شبه نهائي مع سبورتينج لشبونة بقيمة 63.5 مليون يورو + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مؤخرًا.

المحادثات النهائية تركز حاليا على هيكل العمولة والإضافات، ويجري ممثلو اللاعب المفاوضات اليوم في لندن لإنهاء كافة التفاصيل.

جيوكيريس ينتظر الضوء الأخضر للسفر إلى إنجلترا، تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود الرسمية.

ورفض المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، قدمه ناديه الحالي سبورتينج لشبونة، من أجل الانتقال مقابل صفقة مالية ضخمة.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة، جاء رد جيوكيريس حاسمًا وصريحًا، حيث قال: "شكرًا، ولكن نادي آرسنال لكرة القدم فقط، هو قراري الوحيد".

هذا التصريح يؤكد رغبة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا إلى آرسنال، الذي أبدى اهتمامًا حقيقيًّا بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جيوكيريس قدم موسمًا استثنائيًّا مع سبورتينج، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي، مما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية والسعودية على حد سواء.

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