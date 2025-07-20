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رياضة

حقيقة اقتراب جيوكيريس من مانشستر يونايتد بعد تعثر مفاوضات آرسنال

جيوكيريس، فيتو
جيوكيريس، فيتو

يثير مستقبل الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، الجدل في الأيام الأخيرة، لا سيما بسبب ارتباطه بالانتقال إلى عدة أندية في البريميرليج.

وتعثرت مفاوضات انتقال جيوكيريس إلى آرسنال في الساعات الأخيرة، بسبب تمسك لشبونة بشروط صارمة في الصفقة.

مانشستر يونايتد يتقدم بعرض للتعاقد مع جيوكيريس 

في المقابل، كشفت تقارير برتغالية، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض تتراوح قيمته بين 70 إلى 80 مليون يورو لضم جيوكيريس، وأن اللاعب بات قريبا من ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

جيوكيريس رغبته الأولى الانضمام إلى آرسنال 

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "حافظ جيوكيريس على موقفه الواضح في الميركاتو رغم ارتباطه بالانتقال إلى اليونايتد وأندية أخرى، حيث يصر اللاعب على أن رغبته الأولى هي الانضمام إلى آرسنال".

وأضاف "وضع المهاجم السويدي، مشروع آرسنال، كأولوية مطلقة منذ الشهر الماضي، ولم يطرأ أي تغيير على هذا القرار، في ظل اتفاقه الكامل مع وكيله حسن تشيتينكايا بشأن هذه الخطوة".

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