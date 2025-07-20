الإنقاذ النهري بالفيوم ينتشل جثة غريق من بحر الصوفي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة عامل بمدينة الفيوم، لقي مصرعه غرقًا في بحر الصوفي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

انتشال جثة غريق

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل ببحر الصوفي، وتم انتشال الجثة، وتبين أنه "عيد.ح.ع " 20 عاما، مقيم بقرية السنباط، يرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد به إصابات ظاهرة، وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل في احد مطاعم الفول الشهيرة بمدينة الفيوم، وأثناء إلقاء بعض مخلفات المطعم بجوار بحر الصوفي وغسيل قدرة الفول أختل توازنه وسقط في المجري المائي، واقي مصرعه غرقا، وتم انتشال الجثة، وإيداعها مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة العامة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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