الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بمنشأة القناطر

قوات الإنقاذ النهري،
قوات الإنقاذ النهري، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بـمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.


غرق طفل بنيل منشأة القناطر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الطفل بالسباحة هربا من حرارة الجو لقى مصرعه غرقا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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