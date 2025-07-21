النيابة تطلب التحري حول مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث بدائرة القسم، لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة عامل بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل أسفل عقار سكني، لقي مصرعه إثر إصابته بتهشم في الجمجمة وكسور متفرقة الجسد، وبعمل التحريات تبين أنه توفي نتيجة سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله .

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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